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        Seyir sırasında alev alan otomobil yandı; o anlar kamerada

        TRABZON'da seyir sırasında alev alan otomobil, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Muhammet Küçük idaresindeki 06 BKY 233 plakalı otomobilin motor kısmı, sabah saatlerinde Kalkınma Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler bir anda tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yol kenarındaki otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı.'CANIMA BİR ŞEY GELMEDİ'Küle dönen aracında yaşadıklarını anlatan Muhammet Küçük, "Eşim ve çocuğumu hastaneye bıraktıktan sonra benzin kokusu geldiği için sanayiye gidiyordum. Aracımdan duman çıkınca durarak kendimi dışarı attım. 250 bin liralık bir zararım oldu. Aracı hurdaya satacağım. Canıma bir şey gelmedi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:55
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        Seyir sırasında alev alan otomobil yandı; o anlar kamerada
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        TRABZON'da seyir sırasında alev alan otomobil, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Muhammet Küçük idaresindeki 06 BKY 233 plakalı otomobilin motor kısmı, sabah saatlerinde Kalkınma Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup dışarı çıktı. Bu sırada alevler bir anda tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobilin alev topuna döndüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yol kenarındaki otomobilin alev topuna dönmesi ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme anları yer aldı.'CANIMA BİR ŞEY GELMEDİ'Küle dönen aracında yaşadıklarını anlatan Muhammet Küçük, "Eşim ve çocuğumu hastaneye bıraktıktan sonra benzin kokusu geldiği için sanayiye gidiyordum. Aracımdan duman çıkınca durarak kendimi dışarı attım. 250 bin liralık bir zararım oldu. Aracı hurdaya satacağım. Canıma bir şey gelmedi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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