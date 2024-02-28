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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlı aile kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış! - Son dakika haberleri

        Kanlı aile kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın bir gün önceden planlandığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. JASAT'ın çalışmasında olayda yaşamını yitiren Serhat Taş'ın incelenen cep telefonunda 'Brem' olarak kayıtlı Serkan Aslan'a 'Babamla gel gittik mevzi almaya' ve 'Ozo' diye kayıtlı bulunan Mehmet Faris Taş'a da 'Abe yarın o tarlayı biçicez, haberin olsun' mesajları yazdığı belirlendi. İki kişinin de 'Tamam' diye yazdıkları tespit edildi. JASAT'ın hazırladığı tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer aldı. İddianamede 'olay gününden bir gün önce gerçekleşen mesajlaşmanın, silahlı saldırının planı olduğu değerlendirilmektedir' ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:47
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        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
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        Diyarbakır'da olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ AİLEDEN 9 KİŞİ ÖLDÜ

        DHA'da yer alan haberde, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı.

        530'AR YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

        Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        "YARIN O TARLAYI BİÇİCEZ"

        JASAT tarafından yapılan çalışmada, kavganın bir gün önceden planlandığı ortaya çıktı. JASAT’ın yaptığı telefon incelemelerinde olay yerinde hayatını kaybeden Serhat Taş’ın telefonu incelemeye alındı.

        "BABAMLA MEVZİ ALMAYA GİTTİK"

        Taş’ın telefonunda ‘Brem’ olarak kayıtlı ve tutuklu bulunan Serkan Aslan’a, "Babamla gel gittik mevzi almaya" ve ‘Ozo’ diye kayıtlı bulunan tutuklu Mehmet FarisTaş’a da "Abe yarın o tarlayı biçicez, haberin olsun’ mesajları yazdığı ortaya çıktı.

        İKİ KİŞİ DE "TAMAM" DİYE CEVAP VERMİŞ

        İki kişinin de tamam diye yazdıkları tespit edildi. Serkan Arslan ifadesinde, olay gününden önce Mehmet Ali Taş’ın evinde Serhat ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle kaldığını söyledi. Ancak JASAT raporunda, Arslan’ın bir önceki cep telefonu mesajlaşmasında bir sonraki gün yapacakları eylemin ön hazırlığı konusunda aralarında anlaştıkları, bu anlaşmanın gereği Serhat’ın evinde yapacakları eylemin planı ve detaylarını görüşmek üzere kaldığı, bu itibarla işlemiş olduğu suçun cezasından kurtulmak için bu şekilde ifade verdiği belirtildi.

        KARAKOLA TELEFONUNU GETİRMEMİŞ

        Raporda ayrıca Serkan Aslan’ın WhatsApp mesajlarını tek taraflı olarak silmesinin, ifade için karakola çağrıldığında avukatı ile birlikte gelerek telefonunu özellikle getirmemesinin suçtan kurtulmak için delillere ulaşılamamasını sağlayarak suç ve cezadan kurtulmaya çalıştığı yönünde olduğu kaydedildi.

        "OLAYIN PLANLAMASINA VE ÇATIŞMAYA KATILMIŞ"

        JASAT ekiplerinin hazırladığı dosyada Serkan Arslan’ın telefonunda yapılan incelemeye yönelik şöyle denildi:

        “Serkan Arslan adına kayıtlı GSM hattının olay günü olan 15 Haziran 2023’de 07:50-08:30 saatleri arası kullandığı baz istasyonlarını ve iletişim kurduğu GSM hatlarını gösterir. Şemada yapılan incelemede söz konusu hattın BTK’dan gelen, operatöre ait olay yerine hizmet veren baz istasyonları listesindeki, 66578150021 ve 66578150034CELL ID numaralı bazlar ile saat 07:51- 08:07- 08:17- 08:23- 08:32’ de bağlantı kurduğu tespit edilmiştir.

        "SİLAHLI GİDİLMESİ İÇİN FİKİR BİRLİĞİ"

        JASAT tarafından yapılan araştırma tutanağında, olay gününden önce de Serkan Arslan isimli kişinin cep telefonundan Serhat Taş ile yapmış olduğu mesajlaşmalarda Taş ailesi tarafından olayın birkaç gün önce planlanarak hazırlık yapıldığı, hatta silahlı gelinmesi konusunda da bir fikir birliği yapıldığı yönünde en güçlü delil olduğu değerlendirilmektedir.

        "OLAYDAN ÖNCE SERÇELER KÖYÜ'NE GİTMİŞ"

        Dosya kapsamında mağdur şüpheli Serkan Arslan’ın olay yerinde olduğu, olayda vefat eden arkadaşı Serhat Taş ile yakın arkadaş olduğu, Serçeler köyünde ikamet etmediği halde olaydan bir gün önce planlı bir şekilde Serçeler köyüne giderek arkadaşı Serhat Taş ve ailesi ile birlikte olayın planlamasına katıldığı, diğer aile fertleri ile irtibatlı olduğu, silahlı çatışmaya bizzat katıldığının sabit olduğu, asli maddi fail olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

        RAPOR, İDDİANAMEDE DE YER ALDI

        JASAT’ın yaptığı çalışma sonucunda hazırlanan tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer aldı. Ayrıca, hazırlanan iddianamede ‘Olay gününden bir gün önce mesajlaşmanın olduğu, 15 Haziran 2023 günü yapılacak olan silahlı saldırının planının yapıldığı değerlendirilmektedir’ ifadelerine yer verildi.

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