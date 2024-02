Otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada liseli Murat da kurtarılamadı TRABZON'da, otomobilin park halindeki araca çarptığı ve 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan lise öğrencisi Murat Kazancı (15) da tedavi gördüğü hastanede, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazancı, gözyaşlarıyla toprağa verildi.Kaza, 25 Şubat'ta Vakfıkebir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ilçe devlet hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. (23) yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halindeki araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kaza gecesi hayatını kaybetti. Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Murat Kazancı da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde dün gece tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazancı için Bahçecik Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Kazancı'nın ailesi, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, Kazancı'nın ailesine taziye dileklerinde bulundu. Murat Kazancı'nın okul forması tabutunun üzerine koyulurken, sınıf arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Murat Kazancı'nın cenazesi, dualarla aile kabristanlığında toprağa verildi.KAZADAN KURTULDU; O ANLARI ANLATTIOlay öncesi park halindeki araçtan indiği ortaya çıkan Berkay Genç, yaşadıklarını anlattı. Şüpheli sürücünün alkollü olduğunu öne süren Genç, "Kaza anında orada, kardeşlerimle beraber arabanın içindeydim. Ordu'dan geliyorduk. Yeğenimizi almak için Vakfıkebir'de durduk. Durduğumuz anda arkadan gelen araç sol taraftan şiddetli bir şekilde bize çarptı. Orada bir facia yaşandı. Sağ ön koltukta oturuyordum. Araçtan indim, dışarıya 2 adım atmamla, arkadan gelen aracı görmem ve bize çarpması bir oldu. Araç çok hızlı geliyordu. Sürücüsü alkollüydü. 2 kardeşimi toprağa verdim. Ömür Can Albayrak da yaşam mücadelesi veriyor; ona da kan arıyoruz" dedi.'ALKOLLÜ OLDUĞU HER HALİNDEN BELLİYDİ'Kaza anında araçta bulunanlardan Murat Kazancı'nın ağabeyi Emre Kazancı da "Emniyet şeridinde arkadaşımızı almak için durduğumuz anda hızlı bir şekilde bize arkadan vurdu. Ahmet yaklaşık 100 metre ileri savruldu. Biz de çarpan aracın sürücüsünün yanına gittik, alkollü olduğu her halinden belliydi. Böyle bir olay tekrar yaşansın istemiyoruz. Acımız çok taze başkalarının canı yansın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN'Ölenlerden Ahmet Koçal'ın kuzeni Anıl Koçal, kazaya neden olduğunu iddia ettiği sürücünün cezalandırılmasını isteyerek, "Benim kuzenim emniyet şeridinde yoldan ayrı bir yerde duruyor. Zaten görüntülerde de mevcut. 2 can verdik, birisi hala hastanede yatıyor. Buna sebep olan en ağır şekilde cezalandırılsın" diye konuştu.

