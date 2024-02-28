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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar eden Leyla Demir cansız bulundu

        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!

        Sakarya'da, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan 56 yaşındaki Leyla Demir'in arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:53
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        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir (56), 13 Şubat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar etti.

        ŞÜPHELİ KOCA SERBEST BIRAKILDI

        DHA'da yer alan habere göre adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        BAŞÖRTÜSÜ VE CEP TELEFONU BULUNDU

        Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

        16'NCI GÜNDE CESEDİNE ULAŞILDI

        Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

        EVİNE 17 KM UZAKTA BULUNDU

        Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkiinde bulunan Demir’in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #sakarya
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