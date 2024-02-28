Raylardan geçerken tramvay çarptı!
İstanbul Fatih'te raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Yaralıyı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinin yapılamadığı kaydedildi
Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı.
DHA'nın haberine göre tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.