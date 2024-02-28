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        Haberler Gündem Güncel Fatih'te raylardan geçmeye çalışan kişiye tramvay çarptı! - Son dakika haberi

        Raylardan geçerken tramvay çarptı!

        İstanbul Fatih'te raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı. Yaralıyı kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinin yapılamadığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:27
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        Raylardan geçerken tramvay çarptı!
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        Topkapı'da raylardan geçmeye çalışan bir kişiye tramvay çarptı.

        DHA'nın haberine göre tramvayın altında sıkışan yaralıyı kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

        METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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