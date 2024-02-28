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        Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:37
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        Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, forvette Enis Destan'ın yerine Paul Onuachu ilk 11'de görev aldı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı, Afrika Uluslar Kupası'na gittiği için 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında en son ilk 11'de sahaya çıkan Paul Onuachu'yu, uzun bir aradan sonra 11'de görevlendirdi.

        Ligde 6, kupada da 2 maç olmak üzere 8 resmi karşılaşmada forma giyemeyen Onuachu, Siltaş Yapı Pendikspor maçında 2, Yukatel Adana Demirspor maçında 27 dakika görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e döndü.

        Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen bir diğer oyuncu Nicolas Pepe ise yedek kulübesinde yer aldı.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Orsic'in yanı sıra Benkovic ile Bakic maç kadrosunda yer almadı.

        - "Hayde Trabzon spora" pankartı

        Trabzonsporlu futbolcular sahaya, “Hayde Trabzon spora” yazılı pankart ile çıktı.

        Sporun ve spor kültürünün, sporda fair play ruhunun toplumda yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hareketli yaşam ve Sportif faaliyetler" projesi kapsamında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Hayde Trabzon Spora" projesi pankartı ile sahaya çıkan Trabzonsporlu oyuncular, herkesi spor yapmaya davet etti.

        Trabzonspor taraftarları son haftalardaki iç saha maçlarına oranla RAMS Başakşehir ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin önemli bir bölümü dolarken ilk öğretim okulu öğrencileri ise maçı misafir takım tribününden davetli olarak izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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