Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı - Son dakika flaş gelişme

        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı

        Adıyaman'da karısı Tuğba Avcı ve bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı'yı vahşice öldüren K. Avcı, saklandığı mağarada yakalandı. Avcı'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eşi Tuğba Avcı ve bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı'yı öldüren K. Avcı saklandığı mağarada yakalandı.

        DHA'nın haberine göre olay, pazartesi günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde medyana geldi. K. Avcı ile eşi Tuğba Avcı arasında tartışmaya yaşandı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine K. Avcı, eşi Tuğba Avcı ile evde bulunan bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı.

        REKLAM

        KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞTI

        Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayın ardından kaçan K. Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından K. Avcı'nın, köy kırsalındaki bir mağarada saklandığı tespit edildi.

        7 KİŞİ İÇİN YARDIM VE YATAKLIK İDDİASI

        Harekete geçen ekipler, Avcı'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Jandarma ekipleri aynı zamanda K. Avcı'nın buğday ekili arazisinde yaptığı aramada da 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan Avcı'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Adıyaman
        #Tuğba Avcı
        #Abidin Avcı
        #Mustafa Avcı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor