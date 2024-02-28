Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eşi Tuğba Avcı ve bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı'yı öldüren K. Avcı saklandığı mağarada yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, pazartesi günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde medyana geldi. K. Avcı ile eşi Tuğba Avcı arasında tartışmaya yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Avcı, eşi Tuğba Avcı ile evde bulunan bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. REKLAM KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞTI Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan K. Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından K. Avcı'nın, köy kırsalındaki bir mağarada saklandığı tespit edildi.