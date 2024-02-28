Beşiktaş - Konyaspor | CANLI YAYIN
Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fernando Santos'la çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan taraf yarı finale yükselecek
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.
SAAT: 20.45
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: TÜPRAŞ
YAYIN: A Spor
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih
Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus Mallı, Oğulcan, MuhammetMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.
İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.
KARA KARTAL'DA ÜÇ EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almıyor.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamıyor. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.