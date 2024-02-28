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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, takıntılı takipçisinden şikayetçi oldu

        Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, takıntılı takipçisinden şikayetçi oldu

        Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'u sosyal medyadan takip eden takıntılı hayranı defalarca mesaj atıp işi taciz boyutuna kadar taşıdı. İddiaya göre bununla da yetinmeyen takıntılı takipçi, şarkıcının sevgilisini de tehdit edince şikayet üzerine gözaltına alındı. Gözaltına alınan takipçi adli kontrolle serbest kaldı.

        Giriş: 28.02.2024 - 22:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:26
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        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
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        Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyadan kendisine rahatsız eden bir hayranıyla başı belaya girdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre takıntılı takipçi, sosyal medya üzerinden şarkıcı Derya Uluğ’u rahatsız eden mesajlar atarak tacizde bulundu.

        GÖZALTINA ALINDI

        Uluğ, mesajlardan rahatsız olunca takipçisini engelledi. İddialara göre, bu takipçi bu kez Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'e ulaşarak rahatsız etmeye başladı. Gök'e Uluğ'dan ayrılması yönünde tehditler savurarak, sahte hesaplarla tacizlerine devam etti. İşi iyice abartan şüpheli, ünlü sanatçının oturduğu siteye kadar gelmesi üzerine Uluğ olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer'de ilçe ekipleri, tacizci takipçiyi gözaltına aldı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

        Uluğ’u ve erkek arkadaşının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapmasında işlem gören şüpheli adliyeye gönderildi. Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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