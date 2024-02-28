Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, takıntılı takipçisinden şikayetçi oldu

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyadan kendisine rahatsız eden bir hayranıyla başı belaya girdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre takıntılı takipçi, sosyal medya üzerinden şarkıcı Derya Uluğ’u rahatsız eden mesajlar atarak tacizde bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Uluğ, mesajlardan rahatsız olunca takipçisini engelledi. İddialara göre, bu takipçi bu kez Uluğ'un sevgilisi Asil Gök'e ulaşarak rahatsız etmeye başladı. Gök'e Uluğ'dan ayrılması yönünde tehditler savurarak, sahte hesaplarla tacizlerine devam etti. İşi iyice abartan şüpheli, ünlü sanatçının oturduğu siteye kadar gelmesi üzerine Uluğ olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer'de ilçe ekipleri, tacizci takipçiyi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Uluğ’u ve erkek arkadaşının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapmasında işlem gören şüpheli adliyeye gönderildi. Şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.