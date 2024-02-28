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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması

        Tekirdağ'daki özel bir bakım merkezinde görev yapan personelin, bir yaşlıya şiddet uyguladığı haberlerinin ardından konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.02.2024 - 20:14 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:26
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde yaşlıya şiddet uygulanmasının ardından kuruluşta teftiş yapıldığını, bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bakım merkezine idari para cezası uygulandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tekirdağ'daki özel bir bakım merkezinde görev yapan personelin, bir yaşlıya şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Söz konusu olayın 9 Şubat'ta meydana gelmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle bakımevinde incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

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        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

        "Bakanlığımız tarafından kuruluşta teftişler yapılmış, olayla ilgili idari soruşturma titizlikle yürütülerek, söz konusu şahıslar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Başlatılan adli ve idari soruşturma neticesinde özel bakım merkezi tarafından iki bakım personelinin iş akdi sonlandırılmıştır.

        30 yıl önce Velimeşe'de geçirdiği tren kazasında iki bacağını birden kaybeden ve 2 yıldır Çerkezköy'de bakım merkezinde kalan Avni Kılıçaslan'ın darp edildiği iddiasının ardından olayla ilgili 1 sağlık görevlisi tutuklanırken, olayla ilgili ifadeler de ortaya çıktı. Ortaya çıkan "Kafasına tekme attım, top gibi sektirdim" ifadeleri adeta kan dondurdu. (Fotoğraf: İHA)

        İdari soruşturma sonucu özel bakım merkezine Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği kapsamında idari para cezası verilmiş, adli soruşturma sonucu ise bir bakıcı personel tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

        Bakanlık olarak, yargıya intikal eden olayda ihmali olanlarla ilgili hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağı kaydedilen açıklamada, Bakanlığa ulaşan her iddianın titizlikle incelenmesine, engelli ve yaşlı bireylerin kuruluşlarda en iyi hizmeti alması için çalışılmasına devam edileceği bildirildi.

        Fotoğraf: İHA

        NE OLMUŞTU?

        Tekirdağ Çerkezköy’de Özel Trakya Bakım Merkezi’nde kalan 3 çocuk babası 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre Özel Trakya Bakım Merkezi’nde başına aldığı darbe sonucu yere düşerek hastaneye kaldırılırken, ailenin şikayeti üzerine derinleştirilen soruşturmada bakım merkezinin güvenlik kameraları incelenmişti. İncelemenin sonucunda Keşan’da gözaltına alınan kurum personelinden M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, M.C.B. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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