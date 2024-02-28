İsrail'in Eurovision'a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi

İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail’in yarışmaya katılmak için sunduğu ikinci şarkıyı da geri çevirdi.

"Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına atıf yapıldığı belirtildi.

İkinci şarkının da ilki gibi siyasi içerikli olduğu için reddedildiğinin belirtildiği haberde, iki şarkının da yarışmaya birlikte sunulduğu kaydedildi.

İsrail tarafı 'karamsar'

Haberde, konuya dair bilgisi olan İsrailli kaynakların EBU ile çözüm bulma arayışlarının devam ettiği ancak olumlu bir sonuca ulaşma noktasında “karamsar” olduklarını söylediği de aktarıldı.

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Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar'ın EBU’dan İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkının onaylanması talebinde bulunduğu belirtildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na daha önce siyasi mesajlar içeren şarkılarla katılmak isteyen ülkelerin men edildiği bilinirken, EBU’nun İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı şarkıyı incelediği ve uygunluğuna karar vereceği kaydedilmişti.

Buna rağmen KAN'dan yapılan açıklamada, siyasi mesaj içeren İsrail şarkısının EBU tarafından reddedilmesi halinde şarkının değiştirilmeyeceği ve İsrail'in "yarışmaya katılamayacağı" açıklanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Eurovision'a katılması önemli, akıllı olmak da önemli, sadece haklı olmak değil." ifadelerini kullanmıştı.