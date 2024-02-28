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        Haberler Dünya İsrail'in Eurovision'a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi

        İsrail'in Eurovision'a sunduğu ikinci şarkı da reddedildi

        İlk sunduğu şarkısı siyasi içerik barındırdığı sebebiyle reddedilen İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na sunduğu ikinci şarkının da siyasi mesaj içerdiği nedeniyle reddedildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:51 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:51
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        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
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        İsrail'in "Ynet" haber sitesinde yer alan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırılan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU) İsrail’in yarışmaya katılmak için sunduğu ikinci şarkıyı da geri çevirdi.

        "Dance Forever" adlı şarkıda da İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkı "October Rain" gibi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısına atıf yapıldığı belirtildi.

        İkinci şarkının da ilki gibi siyasi içerikli olduğu için reddedildiğinin belirtildiği haberde, iki şarkının da yarışmaya birlikte sunulduğu kaydedildi.

        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma Haberi Görüntüle

        İsrail tarafı 'karamsar'

        Haberde, konuya dair bilgisi olan İsrailli kaynakların EBU ile çözüm bulma arayışlarının devam ettiği ancak olumlu bir sonuca ulaşma noktasında “karamsar” olduklarını söylediği de aktarıldı.

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        Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'dan yapılan açıklamada, Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar'ın EBU’dan İsrail’in yarışmaya sunduğu ilk şarkının onaylanması talebinde bulunduğu belirtildi.

        Eurovision Şarkı Yarışması'na daha önce siyasi mesajlar içeren şarkılarla katılmak isteyen ülkelerin men edildiği bilinirken, EBU’nun İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı şarkıyı incelediği ve uygunluğuna karar vereceği kaydedilmişti.

        Buna rağmen KAN'dan yapılan açıklamada, siyasi mesaj içeren İsrail şarkısının EBU tarafından reddedilmesi halinde şarkının değiştirilmeyeceği ve İsrail'in "yarışmaya katılamayacağı" açıklanmıştı.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'in Eurovision'a katılması önemli, akıllı olmak da önemli, sadece haklı olmak değil." ifadelerini kullanmıştı.

        Avrupa'da 'İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi' çağrıları

        Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullanmıştı.

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        İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak, "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

        İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

        İrlanda gibi bazı ülkelerde ise Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımının engellenmesi için sanatçılar ve siyasetçiler çağrıda bulunuyor.

        İzlanda'da da müzisyenler derneği aralıkta ulusal yayın kuruluşu RUV'un 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı.

        İzlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RUV'da yayınlanan Gallup tarafından yürütülen bir kamuoyu araştırmasına göre, İzlanda vatandaşlarının yarısı yarışmanın boykot edilmesi gerektiğini düşünüyor.

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