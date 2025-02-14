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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı: "Tokat yedi" - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı: "Tokat yedi"

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederek turun kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe'nin zaferi, Belçika'da işte böyle yankılandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:22
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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        Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin zaferi, Belçika'da işte böyle yankılandı:

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        7sur7: "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi. Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için kabus gibi bir akşam."

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        Lesoir: "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nden elenme ihtimalleri çok yüksek."

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        Sporza: "Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara kaldırmış gibi görünüyor."

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        Walfoot: "Maçın temposuna ayak uyduramayan ve hakem baskısı altında ezilen Anderlecht'in, rövanş maçında bir mucizeye ihtiyacı var."

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        RTL: "Anderlecht'in tüyleri yolundu"

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        De Morgen: "Birkaç yaşlı Balkan oyuncusu, Anderlecht'i teslim aldı"

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        Voetbalnieuws: "Fenerbahçe karşısında Avrupa'da üst üste üçüncü yenilgi alındı. Mor-Beyazlılar İstanbul'da bazı hakem hatalarına da kurban gitti"

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