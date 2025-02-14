Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı. Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu. Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.
ÇEKYA HAFTAYI KÖTÜ KAPATTI
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 42.900'e çıkarken Viktoria Plzen'in Ferencvaros'a 1-0 mağlup olması ile 9. sırada bulunan Çekya 43.300 puanda kaldı ve aradaki fark azaldı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
1-İNGİLTERE - 106.624
2-İTALYA - 93.043
3-İSPANYA - 88.596
4-ALMANYA - 83.331
5-FRANSA - 69.379
6-HOLLANDA - 65.150
7-PORTEKİZ - 61.366
8-BELÇİKA - 54.750
9-ÇEKYA - 43.300
10-TÜRKİYE - 42.900
11-YUNANİSTAN: 37.687
12-NORVEÇ - 36.312