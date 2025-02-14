Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunuyor.

Konferans sırasında ABD'li diplomasi heyetiyle görüşen Zelenskiy'nin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile de görüşmesi bekleniyor.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ancak ABD'li sağlanacak ortak bir plan sonrasında görüşebileceğini belirterek, şu an görüşmeyi istemediğini işaret ederken Trump ile Putin arasındaki görüşmenin bütün dünya için bir risk olduğunu iddia etti.

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump kendisine telefon numarasını verdiğini söyleyerek doğrudan iletişim kanallarının açık olduğunu ifade etti.