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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar! - Futbol Haberleri

        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!

        Fenerbahçe'den Avrupa şovu! Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Anderlecht'i 3-0 yenerek rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Kritik maçta perdeyi 11'de 36'lık Tadic açtı. 42'de 38'lik Dzeko takımı rahatlattı. En-Nesyri skoru ilan eden isim oldu. 38 yaşındaki Dzeko ile 36'lık Tadic, Fenerbahçe'nin attığı bu sezon attığı 85 golün 46'sında başroldeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:54
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        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçti. Golün ardından geri çekilen sarı-lacivertliler, kalesinde pozisyon vermezken, topun kontrolünü ise rakibine bıraktı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe, 42. dakikada ani gelişen atakta Edin Dzeko'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili giren Fenerbahçe, 57. dakikada Youssef En-Nesyri ile skoru 3-0 yaptı. Golün ardından 59. dakikada Yusuf Akçiçek ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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        Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.

        DZEKO & TADIC

        Fenerbahçe'nin tecrübeli isimleri Edin Dzeko (38) ile Dusan Tadic (36) performanslarıyla takdileri toplamaya devam ediyor.

        Dün ilk devrede attıkları gollerle takımı rahatlatan süper ikili, gençlere taş çıkarırken verdikleri katkıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 37 maçta rakibin kendi kalesine attığı goller haricinde ağları 85 kez havalandırdı.

        Fenerbahçe bu süreçte Tadic ve Dzeko'dan toplamda 46 gollük katkı aldı. İstikrarlarıyla yıllara meydan okuyan ikili, böylece tabelanın yüzde 54'üne direkt etki etti. 38 yaşındaki Dzeko, 19 gol-4 asistle başı çekerken 36'lık Tadic ise fileleri 10 defa sarsıp 13 gol pası verdi.

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