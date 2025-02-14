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        Haberler Gündem Politika Şaibe iddialı kurultay soruşturmasında 1 CHP'li üye ifade verdi: Oyum karşılığında para teklif edildi - Gündem Haberleri | Son dakika haberleri

        Şaibe iddialı kurultay soruşturmasında 1 CHP'li üye ifade verdi: Oyum karşılığında para teklif edildi

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen Kurultayı hakkında 'şaibe' iddiasıyla başlatılan soruşturmada flaş gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir CHP delegesi savcılığın kapısını çalarak, önemli iddialarda bulundu. İfadeler çerçevesinde soruşturmanın derinleştirilmesi kararı alındı

        Giriş: 14.02.2025 - 20:44 Güncelleme: 14.02.2025 - 21:06
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        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve siyasetin gündemine oturan “şaibeli kurultay” iddialı soruşturma genişliyor. Bir CHP delegesi Savcılığa başvurarak, “gizli tanık” sıfatıyla ifade vermek istedi.

        HER SEFERİNDE RAKAM ARTIRILDI İDDİASI

        Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın özel haberine göre gizli tanık usulünü şimdilik benimsemeyen Savcılık ilgili delegenin yeminli ifadesini aldı. İfade veren delege, Kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını söyledi.

        "8 DELEGEYE DE AYNI TEKLİFTE BULUNULDU"

        Yine de kendisinin teklifi kabul etmediğini belirten delege, “8 delege arkadaşıma da yanı teklifte bulunuldu” dedi. Delege, bu arkadaşlarının isimlerini de savcılığa verdi. Savcılık, söz konusu delegelerin de ifadelerinin alınması için harekete geçti. İddiaları dile getiren bazı CHP üyeleri de Savcılığa gelerek ifade verdi. Başsavcılık tüm bu gelişmeler üzerine CHP Kurultayına dair soruşturmasını derinleştirme kararı aldı.

        CHP'Lİ AKİF HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıktan soruşturmaya dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

        "Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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