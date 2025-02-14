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        Haberler Magazin Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

        Kökeni Antik Roma'ya uzanan ve günümüzde dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler de sosyal medyadan romantik paylaşımlarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:47
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        14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında âşıkların birbirlerine olan sevgilerini dile getirdiği yılın özel günlerinden biri.

        Aslında Antik Roma'ya uzanan bu kutlamalar, 13 - 15 Şubat tarihleri arasında kutlanan Lupercalia Festivali, eski Roma'da baharın gelişini kutlamak ve kötü ruhlardan arınmak amacıyla düzenlenirdi.

        Bu festival sürecinde ise hayvan kurban edilir, rahipler kutsal kabul edilen tünellerde ayinler yapar ve genç kadınlar ile erkekler bir eşleştirme oyununa tabi tutulurdu. Bazı tarihçilere göre 14 Şubat Sevgililer Günü geleneğinin temelini oluşturan bu ritüeller, zamanla bu festivaller aşk ve romantizmle ilişkili hale geldi.

        Bu durum, 19'uncu yüzyıldan itibaren ticarileşerek çiçek, çikolata ve romantik kartların satışının artmasıyla kutlanmaya başlandı.

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        Günümüzde ise teknolojinin de ilerlemesiyle 14 Şubat Sevgililer Günü, sosyal medyanın da etkisiyle büyük bir organizasyona dönüşmüş ve dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kutlanmaya devam ediyor.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü çiftlerin birbirlerine sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımları Habertürk okurları için bir araya getirdik;

        ATİYE: Filtre yok, aşk var.

        Atiye - Erol Sebebci

        ZEYNEP KIRŞAN: İyi ki sen sevgilim... Kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

        Alp Kırşan - Zeynep Kırşan

        TARKAN: Sevgililer Günü.

        Tarkan Tevetoğlu - Pınar Tevetoğlu

        KENAN DOĞULU: Her günümü güzelleştiren, kalbimin güneşi… Seninle geçen her an bir mucize. Aşk her şarkıya, her notaya, her nefese ilham veriyor. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Sevgililer günümüz kutlu olsun

        Kenan Doğulu - Beren Saat

        DAVID BECKHAM: Mutlu Sevgililer Günü. Seni seviyorum.

        David Beckham - Victoria Beckham

        İLAYDA ALİŞAN

        Oğulcan Engin - İlayda Alişan

        CEYDA DÜVENCİ: Sevgi dolu dünyama bin şükür. Sevgisiz nefes alamam. Nefesim bol, şükür sevgilim. Çocuklarım en büyük şansım. Sevgi günümüz kutlu olsun. Hayat hediyem.

        Ceyda Düvenci - Güçlü Mete

        ALİNA BOZ

        Alina Boz - Kenan İmirzalıoğlu

        SİNEM KOBAL: Ömürlük sevgilim.

        İBRAHİM BÜYÜKAK

        İbrahim Büyükak - Nurdan Büyükak

        LEVENT YÜKSEL

        Levent Yüksel - Özlem Öztürk

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