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        Haberler Dünya ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı: Avrupa'ya tehdit kendi içinden geliyor

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı politikacılara yönelik eleştirilerde bulundu. Avrupa'da düşünce özgürlüğünün gerilediğini düşünen Vance "Avrupa'ya tehdit kendi içinden geliyor." derken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Vance'in konuşmasına karşı bazı söylemlerde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 18:42 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:56
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        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
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        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da uygulanan birtakım politikalara dâir eleştirilerde bulundu.

        Avrupa'da düşünce özgürlüğünün gerilediğini düşünen Vance "Avrupa için ne Rusya ne de Çin'den endişe ediyorum. Avrupa'ya asıl tehdit kendi içinden geliyor. Avrupa bazı temel değerlerinde gerileme yaşıyor." dedi.

        Vance konuşmasının devamında Avrupa'da düşünce özgürlüğünün 'nefret söylemi' ve benzeri suçlamalarla engellendiğini işaret ederken, Romanya'daki seçimlerin iptalini de demokrasi için bir sorun olarak değerlendirdi.

        Vance ayrıca, feminizm karşıtı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan bir şahsı örnek göstererek, bu tip uygulamaların Avrupa'nın temel değerleriyle uyuşmadığını belirtti.

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        ALMANYA CUMHURBAŞKANI: X gibi platformların demokratik toplumumuzu yıkmasına izin veremeyiz

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan politikacılardan birisi oldu.

        Steinmeier, Vance'in aksine sosyal medya ve benzeri platformlarda üretilen içeriklerin topluma zarar verebileceğini ifade ederek, zararlı içerikler nedeniyle toplumun demokratik yapısının yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

        Sosyal medya içeriklerinin çocuklara zarar verebileceğini dile getiren Steinmeier, sosyal medyada bazı düzenlemelere gidilmesinin normal olduğunu işaret etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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