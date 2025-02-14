ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da uygulanan birtakım politikalara dâir eleştirilerde bulundu.

Avrupa'da düşünce özgürlüğünün gerilediğini düşünen Vance "Avrupa için ne Rusya ne de Çin'den endişe ediyorum. Avrupa'ya asıl tehdit kendi içinden geliyor. Avrupa bazı temel değerlerinde gerileme yaşıyor." dedi.

Vance konuşmasının devamında Avrupa'da düşünce özgürlüğünün 'nefret söylemi' ve benzeri suçlamalarla engellendiğini işaret ederken, Romanya'daki seçimlerin iptalini de demokrasi için bir sorun olarak değerlendirdi.

Vance ayrıca, feminizm karşıtı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan bir şahsı örnek göstererek, bu tip uygulamaların Avrupa'nın temel değerleriyle uyuşmadığını belirtti.

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ALMANYA CUMHURBAŞKANI: X gibi platformların demokratik toplumumuzu yıkmasına izin veremeyiz

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan politikacılardan birisi oldu.

Steinmeier, Vance'in aksine sosyal medya ve benzeri platformlarda üretilen içeriklerin topluma zarar verebileceğini ifade ederek, zararlı içerikler nedeniyle toplumun demokratik yapısının yıkılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Sosyal medya içeriklerinin çocuklara zarar verebileceğini dile getiren Steinmeier, sosyal medyada bazı düzenlemelere gidilmesinin normal olduğunu işaret etti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir