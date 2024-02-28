İzmir'de 69 ton sahte alkol ele geçirildi İzmir'de polis ekiplerinin yaptığı denetimler sonucunda 69 bin 360 litre sahte alkol, 4 bin 308 şişelenmiş sahte alkol ve 5 bin 871 litre taklit etiketli sahte alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:01 facebook

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