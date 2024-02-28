İstanbul yarın sabah puslu havaya uyanacak

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta hava durumuyla ilgili kaleme aldığı yazıda önemli ayrıntılara dikkat çekti. Öztel'in önümüzdeki haftaya ilişkin analizi şöyle:

Marmara Bölgesi’nde özellikle İstanbul, yarın sabah yine puslu bir havaya uyanacak. Rüzgarı iki gündür poyrazdan alan İstanbul’da ve çevresinde geceler soğuk geçiyor. Poyrazdan esen rüzgar Karadeniz üstünden şehre düzenli su buharı, havanın alt seviyesine nem ilave ediyor. Fakat soğuk gecelerde hava çökmeye meylediyor, yukarı seviyede çevresine göre sıcak bir hava parseli de varsa (sıcaklık terselmesi), su buharı artık bir bulut olup deniz yüzeylerinde, kıyı ilçelerde bizim “sis” dediğimiz hale geliyor. Bu yükselemeyen katman altında kalan şehirde deniz ve hava ulaşımı aksayabilir. Yarın tahmini olarak 05:00 ila 10:00 saatlerinde yolculuk yapacaklar, deniz ulaşımının aksayabileceğini akılda tutalım.

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"SABAH ERKEN KALKACAKLAR DİKKAT"

Gece gökyüzü açık olduğunda, İstanbul gibi büyük şehirlerde zemin sıcaklığı 2-3°C’ye kadar düşebiliyor. Soğuk hava bir nehir gibi yokuş olan yerlerden vadilere, çukurlara akıp buralarda yoğun sise dönüşüyor. Ayrıca doğada (ve otomobil camlarında) bugünlerde kırağı oluşumu da görebiliriz. Sanki hafif bir kar yağmışçasına yaprakları ve camları beyazlatan kırağı, yer seviyesindeki su buharının buza dönüşmesi hali. Gazdan katıya bu hızlı geçiş (aradaki sıvı formu atlayıp), tarım arazilerinde hasara yol açabiliyor. Halk arasında “kırağı vurdu” olarak da söylenen durum yarın sabah Bursa-İstanbul arasında hafif kuvvette gözlenebilir. Ancak bu hafif kırağılaşma dahi yollarda kayganlığı arttıracaktır. İstanbul-Ankara yolunu yarın sabah erken saatlerde kullanacakların fazladan dikkatli olmasında yarar var.

"HAFTA SONU YAĞMUR İHTİMALİ VAR"

Türkiye genelinde yağışsız günler sürüyor ama bu durum cumartesi beklenen gök gürültülü yağmurlarla değişebilir. Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında hafta sonu yağmur ihtimali var.

Hava olaylarının en gözdesi, kar yağışlarını batıda pek göremedik. Bugünlerde kar eksik fakat doğada çeşitlilik ve ilginç olaylar sürüyor. Doğu ile güney arasında 40°C’yi aşan sıcaklık farkları, güney ve batıda bir türlü soğumayan denizler, erken yeşillenen bitkiler ve çiçekler, bu yıl kayıplarda olan palamut balığı gibi konulardan söz edilebilir. Kışın bugüne kadarki kısmı Türkiye’nin önemli kısmı için mevsim normallerinin üstünde sıcak geçti.

"MART AYINDA KAR YAĞACAK MI?"

Şimdi bu Mart kar yağar mı? sorusuna yanıt arıyoruz.

Orta ve uzun vadeli tahminlerde 5-6 Mart itibari ile bir soğuk sistemin etkisine girme ihtimalimiz var. Bu durum gerçekleşirse Ankara başta olmak üzere İç Anadolu merkezlerinde yeniden kar görebiliriz. İstanbul’un ve Marmara’nın ciddi bir kış havasına geri dönme ihtimali var, önce bir hafta kadar daha mevsime göre ılık ve güneşli günler geçiriyoruz.