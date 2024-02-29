İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? Prens William son anda planını iptal etti!
İngiltere Kralı Charles ve Galler Prensesi Kate, son dönemde yaşadıkları sağlık sorunlarıyla gündeme gelirken Prens William'ın katılacağı bir etkinliği son anda iptal etmesi dikkati çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde Prenses Kate'in sağlık durumu gündeme geldi
İngiliz Kraliyet ailesi, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisine başlaması ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz ay geçirdiği ameliyat sebebiyle birtakım sağlık sorunlarıyla mücadele ediliyor.
Kral Charles'ın hangi tür kansere geçirdiği açıklanmazken, Prenses Kate'in geçirdiği karın ameliyatı sonrasında yüksek ihtimalle 31 Mart'taki Paskalya öncesindeki tüm kamu görevlerinden uzak duracağı belirtilmişti.
Bu tartışmaların ortasında Prens William'ın katılacağı etkinliği son dakikada 'kişisel sebepleri' dolayısıyla iptal etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prenses Kate'in sağlık durumuyla ilgili bir durum olabileceği iddia edildi.
Prens William'ın kişisel nedenlerden dolayı kamuoyunun önüne çıkmayacağını açıklamasının ardından konuşan bir kraliyet editörü, Kraliyet ailesinin son dakikada gerçekleşen iptallerden hoşlanmadığının altını çizdi.
Kensington Sarayı, kişisel bir mesele dışında başka bir ayrıntı vermedi. İngiliz medyasındaki haberlerde, "Son anda böyle bir iptal dikkat çekeceği için bunu yapmak istememişlerdir ancak mecbur kalmışlar gibi görünüyor" yorumları yapıldı.
KRAL CHARLES KANSERE YAKALANDI
5 Şubat günü Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğu duyurmuştu.
75 yaşındaki Charles, geçen ay prostat büyümesi için bir tedavi prosedürü geçirdikten sonra hastanede üç gece yatmıştı.
KATE AMELİYAT OLMUŞTU
17 Ocak günü, Kensington Sarayı tarafından açıklamada, Galler Prensesi Kate'in başarılı bir karın ameliyatı geçirdiğini ve 2 haftaya kadar hastanede kalacağı ifade edilmişti. Açıklamada 31 Mart'taki Paskalya öncesinde prensesin kamu görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.