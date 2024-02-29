İngiliz Kraliyet ailesinde neler oluyor? Prens William son anda planını iptal etti!

İngiliz Kraliyet ailesi, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisine başlaması ve Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz ay geçirdiği ameliyat sebebiyle birtakım sağlık sorunlarıyla mücadele ediliyor.

Kral Charles'ın hangi tür kansere geçirdiği açıklanmazken, Prenses Kate'in geçirdiği karın ameliyatı sonrasında yüksek ihtimalle 31 Mart'taki Paskalya öncesindeki tüm kamu görevlerinden uzak duracağı belirtilmişti.

Bu tartışmaların ortasında Prens William'ın katılacağı etkinliği son dakikada 'kişisel sebepleri' dolayısıyla iptal etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Prenses Kate'in sağlık durumuyla ilgili bir durum olabileceği iddia edildi.

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Prens William'ın kişisel nedenlerden dolayı kamuoyunun önüne çıkmayacağını açıklamasının ardından konuşan bir kraliyet editörü, Kraliyet ailesinin son dakikada gerçekleşen iptallerden hoşlanmadığının altını çizdi.

Kensington Sarayı, kişisel bir mesele dışında başka bir ayrıntı vermedi. İngiliz medyasındaki haberlerde, "Son anda böyle bir iptal dikkat çekeceği için bunu yapmak istememişlerdir ancak mecbur kalmışlar gibi görünüyor" yorumları yapıldı.