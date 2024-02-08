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        Haberler Dünya Prens Harry ile Prens Willam arasındaki buzlar erimedi! Babası için İngiltere'ye dönen Prens Harry abisiyle görüşmedi - Öne çıkan haberler

        Buzlar erimedi! Babası için İngiltere'ye giden Prens Harry abisiyle görüşmedi

        İngiltere'de Kral Charles'ın kansere yakalandığının açıklanmasının ardından Kraliyetten ayrılan ve ABD'de bulunan oğlu Prens Harry, Londra'ya giderek babasını ziyaret etti. Ancak Prens Harry'nin Londra'ya yaptığı ziyarette abisi Prens Willam ile görüşmediği, görüşmeyi de planlamadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:47
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        Prens Harry, Buckingham Sarayı'nın Kral Charles'ın kanser olduğunu açıklamasının ardından İngiltere'ye gitti ve babasını ziyaret etti.

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        Ancak New York Times'ın haberine göre Prens Harry abisi ve tahtın varisi Prens William ile görüşmedi.

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        Habere göre Prens Harry abisi ile de görüşmemesinin ardından Çarşamba günü ABD'ye geri döndü.

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        Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın basın sözcüsü Ashley Hansen, kardeşlerin ilişkisi ve Prens Harry'nin Londra gezisi hakkında yorum yapmayı reddetti.

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        Kardeşlerin ilişkisi, Harry ve Meghan'ın 2020'de kraliyetteki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmasından bu yana daha da kötüleşti.

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        Geçtiğimiz sene Prens Harry'nin özel aile hayatı hakkında bir anı kitabı yayınlaması ve çiftin çıkmaya başladıkları andan kraliyet görevlerinden çekilmelerine kadar geçen hayatını ayrıntılarıyla anlatan 2022 tarihli Netflix belgeseli 'Harry & Meghan'dan sonra kopma noktasına geldi.

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        Belgeselde Harry, William'ın basın bürosunun Meghan hakkında olumsuz hikayeler hazırladığını öne sürmüş ve bu da kardeşler arasındaki anlaşmazlığı daha da artırmıştı.

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        Prens Harry'nin ziyaretine dair başka detay bilinmezken, abisi Prens William ise aynı saatlerde London’s Air Ambulance için düzenlenen bağış gecesindeydi.

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        Prens William babası için iyi dilekleri kabul ederken kardeşine dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #İngiltere
        #İngiliz Kraliyet Ailesi
        #Prens Harry
        #dünya

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