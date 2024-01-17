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        Haberler Dünya İngiliz Kraliyeti'nde büyük şok: Kate Middleton hastaneye kaldırıldı

        İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Galler Prensesi Kate hastaneye kaldırıldı

        İngiltere'de Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Galler Prensesi Kate Middleton'ın ameliyat geçirdiği ve 14 gün hastanede kalacağı açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:47
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        Kensington Sarayı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Galler Prensesi Kate'in başarılı bir karın ameliyatı geçirdiğini ve 2 haftaya kadar hastanede kalacağını
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        Saraydan yapılan açıklamada, tahtın varisi Prens William'ın eşi Kate'in, eve dönmeden önce Londra'nın merkezindeki özel bir hastane olan London Clinic'te 10 ila 14 gün kalmasının beklendiği belirtildi.

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        Açıklamada 31 Mart'taki Paskalya öncesinde prensesin kamu görevlerine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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        Açıklamada "Galler Prensesi bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmekle birlikte; halkın, çocukları için mümkün olduğu kadar normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi gelişmelerinin gizli kalması yönündeki isteğini anlayacağını umuyor" denildi.

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        Prensesin ofisi, yalnızca 'paylaşılacak önemli yeni bilgiler' olduğunda sürece ilişkin güncellemeler sağlanacağını da ayrıca ifade etti.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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