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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer savaş uyarısı - Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer savaş uyarısı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Batı'nın Ukrayna'ya asker gönderme" ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada nükleer savaş uyarısında bulundu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 29.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:38
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        Putin'den nükleer savaş uyarısı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun nükleer savaş tehdidini artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

        Rus lider Putin, mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin konuşmasında Batı'nın Rusya'yı zayıflatmaya çalıştığını söyledi.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını hatırlattığı konuşmasında nükleer savaş uyarısında bulundu.

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        "Batılı uluslar bizim de silahlarımız olduğunu anlamalılar" diyen Putin, "Bütün bunlar gerçekten

        nükleer silah kullanımıyla bir çatışma tehdidinde bulunuyor ve medeniyetin yok edilmesi. Bunu anlamadılar mı?!" ifadelerini kullandı.

        Putin, "Stratejik nükleer kuvvetler tam dolu durumda, hazırız" diyerek, yeni nesil hipersonik teknolojik dikkat çekti.

        Konuşmasında Batılı politikalara seslenen Putin, "Geçmişte Rusya'yı başarısız bir şekilde işgal etmeye çalışan Nazi Almanyası'nın Adolf Hitler'ini ya da Fransa'nın Napolyon Bonapart'ının kaderini hatırlayın" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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