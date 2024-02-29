Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den nükleer savaş uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde bunun nükleer savaş tehdidini artıracağı yönünde uyarıda bulundu.

Rus lider Putin, mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin konuşmasında Batı'nın Rusya'yı zayıflatmaya çalıştığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 yılı aşkın süredir Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya asker gönderme konusunda Avrupa ülkeleri arasında fikir birliğinin olmadığını ancak bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti. Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını hatırlattığı konuşmasında nükleer savaş uyarısında bulundu.

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"Batılı uluslar bizim de silahlarımız olduğunu anlamalılar" diyen Putin, "Bütün bunlar gerçekten

nükleer silah kullanımıyla bir çatışma tehdidinde bulunuyor ve medeniyetin yok edilmesi. Bunu anlamadılar mı?!" ifadelerini kullandı.