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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, yüksek teknoloji platformlarında yer alan projelerini tanıttı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TÜBİTAK 1004 Programı'nda yer alan ve üniversitenin yürütücüsü olduğu üç projenin bütçesinin yaklaşık 70 milyon lira olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 14:46 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:56
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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı, yüksek teknoloji platformlarında yer alan projelerini tanıttı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TÜBİTAK 1004 Programı'nda yer alan ve üniversitenin yürütücüsü olduğu üç projenin bütçesinin yaklaşık 70 milyon lira olduğunu söyledi.

        Çuvalcı, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, yüksek teknoloji platformunda yer alan projelerin, yerli üretim anlamında büyük önem taşıdığını belirtti.

        Türkiye'nin, katma değeri yüksek ve teknoloji üretiminde bir üs haline gelebilmesi için bu gibi projelere önem verildiğini ifade eden Çuvalcı, "TÜBİTAK tarafından bugüne kadar önce 8, sonrasında 12 platform desteklenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da ülkemizdeki önemli sanayi kuruluşlarının en yetkin üniversiteler ve en seçkin araştırmacılar ile işbirliği yapmasını istemektedir. Bu platformlarda geliştirilecek yeni ve milli ürünlerin yanı sıra desteklenen araştırmacı ve bursiyerler sayesinde yüksek teknoloji ağlarında insan kaynağı kapasitesi geliştirilmektedir." dedi.

        Çuvalcı, TÜBİTAK bünyesinde ulusal ve uluslararası bilim insanlarınca projelerin değerlendirildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda üniversitemizden üç hocamızın oluşturduğu araştırma ekipleri ve birimlerinin altyapıları bu değerlendirmelerden başarı ile geçmiş, ileri teknoloji platformlarına dahil olmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda üniversitemizde birinci proje 'PAN-TER' ismiyle Prof. Dr. Sena Sezen hocamız tarafından yürütülmektedir. İkinci olarak 'TR-AQUA' Prof. Dr. İlhan Altınok, üçüncü olarak 'KUANTAY' isimli projede ise Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul hocamız yer almaktadır. Ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarının desteklendiği bu platformlarda yerini alan üniversitemiz gerek araştırma altyapısı, gerekse akademik bilgi ve tecrübesi ile milli ve yerli üretim sorumluluk alarak araştırma programı yürütücü kuruluş olarak Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir."

        - "Birçok ürünü ve malzemeyi yerli imkanlarla yapacağız"

        KTÜ'nün 2021'de araştırma üniversitesi ünvanı aldığını, 2022'de ise tam akreditasyon statüsü kazandığını anlatan Çuvalcı, "Üniversitemiz gerek araştırmaları, gerekse uygulama ve araştırma merkezleri ile bir çekim merkezi olma yolunda önemli mesafe almıştır. Bu projeler, çok büyük bütçeli projelerdir. Şu anda TÜBİTAK 150 milyon liraya kadar destek vermektedir. Üniversitemizdeki proje bütçeleri 60-70 milyon lira civarındadır. Yurt dışından ithal ettiğimiz bir çok ürünü ve malzemeyi yerli imkanlarla yapacağız." diye konuştu.

        PAN-TER platformu yürütücüsü Prof. Dr. Sena Sezen, projede üç üniversite ve üç sektör temsilcisi ilaç firmasının yer aldığını, amaçlarının çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılabilecek özgün monoklonal antikorların üretilmesi, geliştirilmesi ve bunun hastada uygulanması olduğunu söyledi.

        TR-AQUA platformu yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Altınok, su ürünlerinde son teknoloji genomik tekniklerinin kullanıldığı yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek istediklerini aktardı.

        Yerli ve milli lazerlerin üretilerek geliştirilmesini amaçlayan KUANTAY platformunun yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul, amaçlarının üç farklı dalga boyunda çalışan prototip üretmek olduğunu, kuantum çağlayan lazerlerin sağlık ve askeri alanlarda kullanılabildiğini kaydetti.

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