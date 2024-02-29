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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da hem taksiciye hem polise saldırdı! - Son dakika

        Başakşehir'de taksi sürücüsüne ve polise saldıran kadın tutuklandı

        İstanbul Başakşehir'de genç bir kadının, bindiği takside ücret ödemediği, çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi. Olay yerine gelen polis memuruna da saldıran şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. S.H. adındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 17:17
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        Hem taksiciye hem polise saldırdı!
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        İstanbul Başakşehir'de taksi sürücüsü ve olaya müdahale eden polis memuruna saldırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir taksi sürücüsüne hakaret edilerek şiddet uygulandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

        POLİS MEMURUNU YARALADI

        İncelemede, S.H. adındaki kadının, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanından çıktıktan sonra bindiği takside ücret ödemediği, çıkan tartışmada taksi sürücüsüne saldırdığı tespit edildi.

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        Gözaltı işlemi için gelen polis memuruna da direnen ve polisin yaralanmasına sebep olan şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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