TFF açıkladı: Yayın ihalesi iptal edildi!

Futbolda merakla beklenen yayın ihalesi için Riva'da gerçekleştirilen son toplantı tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

YAYIN İHALESİNİN İPTALİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yayın ihalesi için teklif yapan iki şirketin de önerdiği rakamlar yeterli bulunmadı. Yayın ihalesi komisyonunda hem TFF hem de Kulüpler Birliği Vakfı temsil edilirken bu komisyon, TFF'ye yayın ihalesinin iptali için tavsiye kararı verdi.

TFF Yönetim Kurulu da mevcut ihalenin iptal edilmesi yönünde karar alırken bu karar, yayın ihalesi sürecinin bittiği anlamına gelmiyor. TFF, 2 Mart Cumartesi gününe kadar taraflara yeni tekliflerini yapması adına bir süre tanıdı.

İhalenin iptal edilmesi, ihalede teklif edilen rakamların yukarıya çekilme sürecinin bir parçası anlamına geliyor. Bir önceki yayın ihalesi de benzer bir sürecin ardından iptal edilmiş; tekliflerin yükseltilmesinin akabinde sonuca bağlanmıştı.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

"Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur."