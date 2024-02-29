Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldürüp, sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak, aldatıldığı için cinayeti işlediğini yazan Gencay Korur'un (42), yargılandığı davanın 5'inci duruşmasında telefon mesajları mahkemeye sunuldu.

DHA'nın haberine göre bilirkişi tarafından hazırlanan rapordaki telefon kayıtlarında Gencay Korur'un telefonunda 'Aşkım' diye kayıtlı kişiye , ‘Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum’ dediği, karşısındaki kişinin ise ‘Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?’ diye sorması üzerine ‘Olacağım’ diye karşılık verdiği yer aldı.

REKLAM Bayramiç'te yaşayan Ayşe Korur, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki babaevine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos 2022 saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini öldürüp, kaçtı. Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı. Korur hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. CİNAYETTEN 1 GÜN SONRAKİ MESAJLAR Davanın 5'inci duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada, Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde ‘Aşkım' isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:"Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum; Aşkım; Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?; Gencay Korur: Olacağım, Aşkım; Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti. Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım. Aşkım; Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır. Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum."Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı? DNA testi istiyorum" dedi. Korur'un savunmasının ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.