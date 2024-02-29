Fransa'da şoke eden olay: Acil servise kaldırılan yaşlı kadın, hastanenin çöp konteynerinde ölü bulundu

Fransa'da sağlık hizmetleri, personel eksikliği ve hizmet koşulları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alırken, bir hastanenin acil servisine kaldırılan demans hastası kadının, kaybolduktan 2 gün sonra hastanenin bodrumundaki çöp konteynerinde ölü bulunması tepki topladı.

La Provence gazetesinin haberine göre, demans hastası 85 yaşındaki kadın nöbet geçirdiği için 23 Şubat'ta kızı Claudine tarafından Aix-en-Provence şehrindeki bir hastanenin acil servisine getirildi.

23 Şubat gecesi hastaneden kaybolduğu bildirilen yaşlı kadın, 25 Şubat'ta aynı hastanenin bodrum katındaki çöp konteynerinde, kızı tarafından ölü bulundu.

ANNESİNİN ACİL SERVİSTEKİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ Foto: AP REKLAM Yaşlı kadını hastaneye getiren Claudine, annesinin tedavisi sürerken içecek almaya gittiğini, yaklaşık bir saat sonra döndüğünde ise annesinin acil servisteki yerinin değiştirildiğini belirtti. Hemşirelerin, kendisini annesinin tedavi gördüğü bölüme alamayacaklarını söylemesi üzerine eve dönen Claudine, hastaneden gelen telefonla annesinin kaybolduğunu öğrendi. Hastaneye gelen Claudine, yönetimden güvenlik kameralarına bakmasını istedi.