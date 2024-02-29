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        Haberler Ekonomi Para Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı - Para Haberleri

        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı

        2023'te kişi başı gelir 13.110 dolarla yeni zirvesine ulaştı. Böylece 2013'te görülen 12 bin 582 dolarlık zirve 10 yılın ardından aşılmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:15
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        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
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        TÜİK'in bugün 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre 2022'de 905.5 milyar dolar olan Türk ekonomisinin toplam büyüklüğü 2023'te 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı.

        Böylece kişi başı gelir 2023'te 13 bin 110 dolara ulaşarak rekor düzeye ulaştı. Dolar bazında kişi başı gelir 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 23 arttı.

        Kişi başı gelirde daha önce en yüksek seviye 10 yıl önce, 2013'te 12 bin 582 dolarla görülmüştü.

        Kişi başı GSYH'nin 15 yıllık seyri

        8 YIL GERİLEME YAŞANDI

        2013'ten sonra ise 8 yıl boyunca kişi başı gelirde gerileme yaşandı. 2018'de kurdaki yükselişin de etkisiyle kişi başı GSYH 10 bin doların altına inerek 9 bin 793 dolar oldu. 2020'de ise koronavirüs salgınının da etkisiyle kişi başı gelir 8 bin 600 dolara kadar geriledi.

        SON 3 YILDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

        Son 3 yılda ise kişi başı gelir yükselişe geçti. 2022'de yeniden 10.000 dolar seviyesinin aşılmasının ardından geçen yıl 13.110 dolarla rekor kırıldı.

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