Mehmet Ayan: Divan mı, Gümrük mü?
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.
35. yaşından 3 ay almış Feghouli’nin teslim aldığı bir orta saha izledik ilk yarı. Çünkü 6 Mayıs’ta 37. yaşını bitirecek Mertens yoktu rakipte… İlk 7 dakikada üç kez onun başlattığı akına mukabele edemeyen Galatasaray birinde de golü yedi.
30 dakika tamamen Karagümrük hakimiyetinde geçti. Koskoca 47 dakikada sadece 2-3 gol pozisyonu bulabilen G.Saray soyunma odasına 1-0 geride giderken tribünlerin endişesi ISLIKLARINDAN OKUNUYORDU. Ne oyun ümitvar idi, ne rakip çözülecek gibi görünüyordu.
Oliviera-Berkan merkezi ve önlerindeki 10 numara Kerem, iki kanat ile birlikte işleyemiyordu. Bu yönüyle Antalya maçına benzerlikler vardı Rams Park’ta…
İkinci yarıda Okan hoca beklenen 2 değişiklikle başladı. Kerem Demirbay ile Mertens girdi, Tete ile Oliviera oyundan çıktı. Zaha sağ kenara geçti. İki Kerem ile Mertens de olması gereken yerlere…
Oyunun ele geçemediğini, skorun alınamadığını gören Okan Buruk, 58’de Berkan’ın yerine Vinicius’u alarak 4-4-2’ye, kısmen de 4-3-3’e döndürdü formasyonu.
Ön taraftaki değişiklikler ve önlemler tamam da arkalar güven vermiyordu. 46-57 arası iki tane %99’luk! pozisyonundan yararlanamayan Karagümrük’ün hocası Şota, 58’de Emre Mor’u o bölgeye ekstra tehdit için monte etti.
Hedef çabuk ve hızlı metodlarla arkaya sarkmaktı. 70’te Mendez, 71’de Lasanga ile bu emellerine ulaşıp sonuç alamadılar. 84’teki geçiş oyununda ise maçı bitirdiler. Mendes, Emre Mor’un getirdiği topta Günay’ı kıpırdatmadı.
Köhn’nün direkten dönen topu dışında ikinci yarı çok da heyecanlanmadı tribündekiler. Sıkça oyuncu ve bağlı olarak mevki değiştiren öndeki oyuncular bir oyun ezberinden ari kaldılar.
Antalya maç yazımda da sözünü etmiştim; Icardi’siz G.Saray’ın oyun pratiğinde, düzeninde, ezberinde sıkıntılar oluyor. Çünkü Icardi sadece golcü değil, oyun kuruculuğa da talip!
14 Avrupa Kupası, 27 Lig mücadelesine çıkan G.Saray, Türkiye Kupası’ndaki 3., toplamda 44.maçında Şubat sonu itibariyle iki kulvardan elenmiş durumda…
Şimdi önünde tek hedef lig kaldı. Fenerbahçe’ye göre aldığı deplasman beraberliği ve 2 puan önde olması sebebiyle şampiyonluk yarışında yarım adım önde…
Müzesinde 23 şampiyonluk kupası bulunan G.Saray için 24. kupa gelir ya da gelmez; o kadar da büyük mesele değil. Mesele Dursun Özbek’in dünkü divan kurulundaki konuşmasında ettiği şu sözlerde… “Ben futbol gelirlerimle borcu kapatamam!”
Sezon başındaki şuursuz harcamalar yapıldığında, transfer like’lerinin havada uçuştuğu günlerde kimsenin ilgilenmediği konulardı bunlar… Hakim’i, Tete’si, Zaha’sı ve dahası…
Şampiyon olunsa bile kalbe ve kasaya ağır yükler bunlar! Ödemesi, vadesi… Bilemiyorum ki… Bizim gibilere “sana ne muhasebeci misin?” diyorlar