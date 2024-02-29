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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan: Divan mı, Gümrük mü? - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan: Divan mı, Gümrük mü?

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 23:15 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:15
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        35. yaşından 3 ay almış Feghouli’nin teslim aldığı bir orta saha izledik ilk yarı. Çünkü 6 Mayıs’ta 37. yaşını bitirecek Mertens yoktu rakipte… İlk 7 dakikada üç kez onun başlattığı akına mukabele edemeyen Galatasaray birinde de golü yedi.

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        30 dakika tamamen Karagümrük hakimiyetinde geçti. Koskoca 47 dakikada sadece 2-3 gol pozisyonu bulabilen G.Saray soyunma odasına 1-0 geride giderken tribünlerin endişesi ISLIKLARINDAN OKUNUYORDU. Ne oyun ümitvar idi, ne rakip çözülecek gibi görünüyordu.

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        Oliviera-Berkan merkezi ve önlerindeki 10 numara Kerem, iki kanat ile birlikte işleyemiyordu. Bu yönüyle Antalya maçına benzerlikler vardı Rams Park’ta…

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        İkinci yarıda Okan hoca beklenen 2 değişiklikle başladı. Kerem Demirbay ile Mertens girdi, Tete ile Oliviera oyundan çıktı. Zaha sağ kenara geçti. İki Kerem ile Mertens de olması gereken yerlere…

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        Oyunun ele geçemediğini, skorun alınamadığını gören Okan Buruk, 58’de Berkan’ın yerine Vinicius’u alarak 4-4-2’ye, kısmen de 4-3-3’e döndürdü formasyonu.

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        Ön taraftaki değişiklikler ve önlemler tamam da arkalar güven vermiyordu. 46-57 arası iki tane %99’luk! pozisyonundan yararlanamayan Karagümrük’ün hocası Şota, 58’de Emre Mor’u o bölgeye ekstra tehdit için monte etti.

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        Hedef çabuk ve hızlı metodlarla arkaya sarkmaktı. 70’te Mendez, 71’de Lasanga ile bu emellerine ulaşıp sonuç alamadılar. 84’teki geçiş oyununda ise maçı bitirdiler. Mendes, Emre Mor’un getirdiği topta Günay’ı kıpırdatmadı.

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        Köhn’nün direkten dönen topu dışında ikinci yarı çok da heyecanlanmadı tribündekiler. Sıkça oyuncu ve bağlı olarak mevki değiştiren öndeki oyuncular bir oyun ezberinden ari kaldılar.

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        Antalya maç yazımda da sözünü etmiştim; Icardi’siz G.Saray’ın oyun pratiğinde, düzeninde, ezberinde sıkıntılar oluyor. Çünkü Icardi sadece golcü değil, oyun kuruculuğa da talip!

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        14 Avrupa Kupası, 27 Lig mücadelesine çıkan G.Saray, Türkiye Kupası’ndaki 3., toplamda 44.maçında Şubat sonu itibariyle iki kulvardan elenmiş durumda…

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        Şimdi önünde tek hedef lig kaldı. Fenerbahçe’ye göre aldığı deplasman beraberliği ve 2 puan önde olması sebebiyle şampiyonluk yarışında yarım adım önde…

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        Müzesinde 23 şampiyonluk kupası bulunan G.Saray için 24. kupa gelir ya da gelmez; o kadar da büyük mesele değil. Mesele Dursun Özbek’in dünkü divan kurulundaki konuşmasında ettiği şu sözlerde… “Ben futbol gelirlerimle borcu kapatamam!”

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        Sezon başındaki şuursuz harcamalar yapıldığında, transfer like’lerinin havada uçuştuğu günlerde kimsenin ilgilenmediği konulardı bunlar… Hakim’i, Tete’si, Zaha’sı ve dahası…

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        Şampiyon olunsa bile kalbe ve kasaya ağır yükler bunlar! Ödemesi, vadesi… Bilemiyorum ki… Bizim gibilere “sana ne muhasebeci misin?” diyorlar

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