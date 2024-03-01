Kesington Sarayı Sözcüsü ABC News'e yaptığı açıklamada Kate'in sağlığıyla ilgili spekülasyonları görmezden geldi ve "Kensington Sarayı, Ocak ayında Prenses'in iyileşmesinin zaman çizelgesini açıkça belirtti, biz sadece önemli güncellemeler sağlayacağız" açıklamasında bulundu.