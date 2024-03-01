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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika: Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı - İşte o anlar - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından trafikte bir tartışma yaşadı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:12
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        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
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        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak elendi. Marcao ve Ryan Mendes'in golleriyle kazanan Karagümrük, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Mücadele sonrası Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, trafikte tatsız bir olay yaşadı.

        TRAFİKTE TARTIŞMA

        Maçın ardından evine giderken Kerem Aktürkoğlu, trafikte bir tartışma yaşadı. Yıldız futbolcunun aracından indiği görüntülenirken anlık olarak taraflar arasında sinirlerin gerildiği ve sözlü bir tartışma yaşandığı kameralara yansıdı.

        Kerem Aktürkoğlu'nun tartıştığı kişi, 'Sen Milli Takım oyuncususun...' ifadelerini kullanırken yıldız futbolcu da "Öyleyim, öyleyim" sözlerini dile getirdi.

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        Yaşanan tartışmanın maçla ilgili olmadığı ve trafik tartışması olduğu bildirildi.

        Öte yandan Galatasaray A Takım Medya Sorumlusu Egehan Şengül, bu olayın ardından, "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraf; Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken, trafikte başka bir araçtaki kişilerle yaşanan hadiseden ibarettir" şeklinde bir açıklama yaptı.

        Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

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