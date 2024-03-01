Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi 'Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergâhlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin Nisan ayında seferlerine başlayacağını ve Haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, "Ankara-Kars hattında Doğu Ekspresinin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan 'Turistik Doğu Ekspresi' büyük talep görüyor ve seyahat severler, farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik." ifadelerine yer verdi.

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