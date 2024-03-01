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        Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Trabzon'da düzenlenen operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:08
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        Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
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        Trabzon'da düzenlenen operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, 14 bin 400 dolu makaron, 14 bin 100 bandrol, 9 şişe alkollü içki ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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