Trabzon'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor
Trabzon'da düzenlenen operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen operasyonda dolu makaron, elektronik sigara ve alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 14 bin 400 dolu makaron, 14 bin 100 bandrol, 9 şişe alkollü içki ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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