Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir! Ölü bile olsa dokunmayın!

Mersin'de son günlerde binlerce ölü denizanası, Erdemli ve Silifke ilçesi sahillerine vurdu. Belediye ekipleri denizanalarını özenle toplamak için yoğun mesai yaptı.

"BU DÖNEMLERDE SAHİLLERE VURUYOR"

Açık denizde çok yoğun göçmen denizanası varlığı tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ayas "Popülasyonları her geçen gün artıyor. Bunun nedeni de balıkçılık faaliyeti. Denizanaları planktonlarla ve küçük balıklarla besleniyor. Ortamda yeteri kadar planktonlarla beslenen balık türleri olmazsa denizanalarının popülasyonu artar. Aslında besin zincirinde önemli bir tür. Bununla beslenen deniz kaplumbağaları, caretta carettalar var. Bunlar Mersin sahillerine gelmeye başladı. Yeteri kadar caretta olursa denizanalarının popülasyonlarının azalacağını düşünüyoruz. Her sene bu dönemlerde sahillerimize denizanaları vuruyor. Bunlar dalga ve akıntılarla sahile yönleniyorlar. Açıkta her zaman varlar" dedi.