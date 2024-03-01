Liverpool, Mohamed Salah'ın değerini belirledi!
Suudi Arabistan kulüplerinin peşinden koştuğu Mohamed Salah'ın bonservis bedeli belli oldu. Liverpool, Mısırlı yıldız için dudak uçuklatan bir bedel istemeye hazırlanıyor...
Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'ın bonservis bedelini belirledi.
Kırmızılar, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Mısırlı yıldız için Araplardan tarihe geçecek bir rakam isteyecek.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Liverpool, Salah'a yeni sözleşme imzalamak için çok ısrarcı olmayacak.
Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'tan para kazanmak isteyen Liverpool, 31 yaşındaki fubolcuya astonomik bir fiyat biçti.
100 MİLYON STERLİN!
Liverpool, Salah'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden 100 milyon Sterlin (yaklaşık 116 milyon Euro) talep edecek.
Salah en az 100 milyon Sterlin karşılığında transfer olması halinde Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını yapmış olacak.