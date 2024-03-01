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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool, Mohamed Salah'ın değerini belirledi! - Futbol Haberleri

        Liverpool, Mohamed Salah'ın değerini belirledi!

        Suudi Arabistan kulüplerinin peşinden koştuğu Mohamed Salah'ın bonservis bedeli belli oldu. Liverpool, Mısırlı yıldız için dudak uçuklatan bir bedel istemeye hazırlanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 19:35 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:35
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        Liverpool, Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'ın bonservis bedelini belirledi.

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        Kırmızılar, 2025 yılında sözleşmesi sona erecek Mısırlı yıldız için Araplardan tarihe geçecek bir rakam isteyecek.

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        İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Liverpool, Salah'a yeni sözleşme imzalamak için çok ısrarcı olmayacak.

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        Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu Salah'tan para kazanmak isteyen Liverpool, 31 yaşındaki fubolcuya astonomik bir fiyat biçti.

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        100 MİLYON STERLİN!

        Liverpool, Salah'ı kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekiplerinden 100 milyon Sterlin (yaklaşık 116 milyon Euro) talep edecek.

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        Salah en az 100 milyon Sterlin karşılığında transfer olması halinde Liverpool, kulüp tarihinin en pahalı 2. futbolcu satışını yapmış olacak.

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        Liverpool tarihinin en pahalı satışı ise Phillippe Coutinho... İngiliz devi, Ocak 2018'de Brezilyalı yıldızı 135 milyon Euro bedelle Barcelona'ya satmıştı.

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        Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken, 19 gol atıp 10 asist yaptı.

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