Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

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San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

ELON MUSK OPENAI'IN KURUCU ORTAĞIYDI

OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

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Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi.