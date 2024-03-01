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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası - En son haberler - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası

        Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yeniliklerin insanoğlunun yaşamında neleri değiştireceğine dair birçok soru işareti bulunuyor. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, dünyanın önde gelen yapay zeka geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a 'yapay zeka teknolojisinin insanlık yararı amacından saptığı' gerekçesiyle dava açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:33 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:10
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        Elon Musk'tan OpenAI ve CEO'su Sam Altman'a yapay zeka davası
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        Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettikleri iddiasıyla dava açtı.

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        San Francisco Mahkemesi'nde açılan davanın şikayet dilekçesinde, Altman ile OpenAI Kurucu Ortağı Greg Brockman'ın 2015 yılında Musk ile iletişime geçtiği ve "insanlık yararına" yapay zeka geliştirecek, kar amacı gütmeyen bir laboratuvar kurma konusunda anlaştıkları öne sürüldü.

        ELON MUSK OPENAI'IN KURUCU ORTAĞIYDI

        OpenAI'nın kurucu ortağı olan Musk'ın 2018'de şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğine işaret edilen şikayet dilekçesinde, ancak kuruluş sözleşmesine dayanarak OpenAI'a katkıda bulunmaya ve Altman'dan şirket hakkında güncelleme almaya devam ettiği aktarıldı.

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        Dilekçede OpenAI'nın internet sitesinde sözleşmesinin "yapay zekanın tüm insanlığa faydalı olmasını sağlamak" olduğunu belirttiği, fakat gerçekte OpenAI'nın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft'un yan kuruluşu haline getirildiği iddia edildi.

        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman (Fotoğraf: AP)

        "İNSANLIĞIN YARARINDAN ZİYADE MİCROSOFT'UN KARI..."

        Şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiği vurgulanan dilekçede, OpenAI'nın Microsoft'un karını maksimuma çıkarmaya odaklanmasının anlaşmayı ihlal ettiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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