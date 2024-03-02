Ölüm nedeni açıklandı! İngiliz Kraliyet Ailesi'nde şüpheli ölüm

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kent Prensi Michael'ın damadı ve kızı Leydi Gabriella Kingston'ın kocası Thomas Kingston'ın 45 yaşında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Konuya ilişkin saraydan yapılan açıklamada "Thomas Kingston'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tom, onu tanıyanların hayatına ışık tutan biriydi" denilmiş ve başka bir açıklama yapılmamıştı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR Olaya ilişkin soruşturma sürerken adli birimlerden yeni açıklama geldi. REKLAM Independent'ta yer alan habere göre kıdemli adli tabip Katy Skerrett, Gloucestershire Adli Tıp Mahkemesi'nde soruşturmayı açarken, 45 yaşındaki Kingston'ın Pazar günü anne ve babasıyla birlikte öğle yemeğini evinde yediğini söyledi.