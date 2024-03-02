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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Avcılar'da yol verme tartışmasında doktoru yaralayan yumruk

        Avcılar'da yol verme tartışmasında doktoru yaralayan yumruk

        İstanbul Avcılar'da bir yolcu otobüsü, aracın yol vermemesi nedeniyle durdu. Duruma sinirlenen bir yolcu otobüsten inerek, doktor olduğu öğrenilen aracın şoförüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine doktora yumruk atan yolcu olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.03.2024 - 12:18
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        Avcılar'da İETT otobüsündeki bir yolcu, yol vermemekle suçladığı otomobil sürücüsüyle tartıştı. Doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüne yumruk atarak yaralayan yolcu ise kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Olay, dün saat 14.30 sıralarında Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi.

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        Avcılar Cihangir-Başakşehir Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü Fatih Sokak'tan dönerken. A.K. yönetimindeki otomobil önündeki aracın yol vermemesi nedeniyle ilerleyemedi.

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        Trafik bunun üzerine durdu. Otobüs şoförü yolun açılabilmesi için beklemeye başladı. Yolculardan biri otobüsten inerek çocuk doktoru olan sürücü A.K. ile tartışmaya başladı. 

         

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        Tartışma kısa süreye büyüyünce yolcu A.K.'yi yumruklamaya başladı. Çevredekiler araya girmesiyle kavga son buldu. Sürücüye saldıran kişi ise olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. 

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzü kanlar içerisinde kalan ve doktor olduğu belirlenen A.K., Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgandan şikayetçi olduğunu söyledi.

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        Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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