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        Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

        Siyah çerçeveli gözlükleri, parlak kırmızı ruju ve kısa beyaz saçlarıyla tanınan moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü markalarla sayısız iş birliği yapan, 2018 yılında Şişecam'ın global tasarım markası Nude'un yüzü olan Apfel verdiği bir demeçte "Güzel değilim ve hiçbir zaman da güzel olmayacağım, ama bu önemli değil. Benim çok daha iyi bir şeyim, tarzım var" demişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:52
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        Sıra dışı tarzıyla tanınan güzellik ikonu, iç mimar ve sosyal medya fenomeni Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti. 29 Ağustos 1921 doğumlu Apfel, abartılı kostümleri, mücevher koleksiyonu ve cesur renklere olan düşkünlüğüyle tanınıyordu.

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        Apfel büyük ve siyah çerçeveli gözlükleri, parlak kırmızı ruju, kısa beyaz saçlarıyla katıldığı her defilede dikkat çekiyordu. Dünyaca ünlü markaları, bit pazarından bulduğu parçalarla kombinleyerek ilgi gören isim ünlü markalarla reklam anlaşmalarına imza attı. Türkiye'de de Şişecam'ın global tasarım markası Nude, 2018 yılında Iris Apfel ile iş birliği yapmıştı.

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        Apfel'in tarzı sergilere ve Albert Maysles tarafından yönetilen 'Iris' adlı belgesele konu oldu. Kendisini 'tesadüfi ikon' olarak adlandıran Apfel'in 2018'de kitap çıkardı. Apfel verdiği bir demeçte "Güzel değilim ve hiçbir zaman da güzel olmayacağım, ama bu önemli değil. Benim çok daha iyi bir şeyim, tarzım var" demişti.

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        GEÇ GELEN BİR ŞÖHRET

        New York'ta çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Apfel sosyal medyada geç gelen bir şöhrete sahip oldu. "Daha fazlası daha azıdır" mesajı veren ikonik isim, Instagram'da yaklaşık 3 milyon takipçi topladı. TikTok'ta ise moda ve stil üzerine yorumlar yaparak 215 bin takipçiye ulaştı.

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        Bir TikTok paylaşımında tarzını şöyle özetlemişti:

        "Şık olmak ve modaya uygun olmak tamamen farklı iki şeydir. Modaya uygun olma yolunu kolayca satın alabilirsiniz. Stil, bence DNA'nızda var. Özgünlük ve cesaret anlamına gelir."

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        Asla emekli olmayacağını söyleyen Apfel, Today'e verdiği demeçte ise şunları demişti:

        "Bence herhangi bir yaşta emekli olmak ölümden daha kötü bir kader."

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        Apfel tekstil ve antika kumaşlar konusunda uzmandı. Eşi Carl ile birlikte Old World Weavers adlı tekstil şirketinin sahibiydi.

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        Apfel'in şöhreti 2005 yılında New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü'nün kendisi hakkında Latince 'nadir kuş' anlamına gelen Rara Avis adlı bir sergiye ev sahipliği yapmasıyla patladı. Müze onun stilini "Hem esprili hem de coşkulu bir şekilde kendine özgü" olarak tanımladı.

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        95 yaşında AP ile yaptığı röportajda moda tavsiyesi sorulduğunda ise şöyle demişti:

        "Herkes kendi yolunu bulmalı. Ben bireysellikten yanayım. Trendleri sevmiyorum. Kim olduğunuzu, neye benzediğinizi ve neyle başa çıkabileceğinizi öğrenirseniz, ne yapacağınızı bilirsiniz."

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Iris Apfel
        #moda ikonu
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