Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

Apfel'in tarzı sergilere ve Albert Maysles tarafından yönetilen 'Iris' adlı belgesele konu oldu. Kendisini 'tesadüfi ikon' olarak adlandıran Apfel'in 2018'de kitap çıkardı. Apfel verdiği bir demeçte "Güzel değilim ve hiçbir zaman da güzel olmayacağım, ama bu önemli değil. Benim çok daha iyi bir şeyim, tarzım var" demişti.