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        Haberler Yaşam Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var - Haberler

        Telefonun yasak olduğu kafe sosyal medyada gündem oldu

        Akıllı telefonunuz olmadan en fazla ne kadar yaşayabilirsiniz? Kimileri için bu süre 1 günü bulurken kimileri, 10 dakika bile telefonundan ayrı kalamıyor. Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan bir kafe ise müşterilerine 'sosyal medya detoksu' vadediyor. Telefon kullanmanın yasak olduğu kafede ziyaretçiler kitap okuyup örgü örüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:31
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        Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var
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        Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefonun özellikleri arttı. Her işimizi telefonlar üzerinden halletmeye başlayınca, bir de üzerine sosyal medya hayatımıza girince telefon bağımlılığı kaçınılmaz hale geldi.

        Öyle ki telefonlarla birlikte hayatımıza 'nomofobi' gibi yeni terimler de girmeye başladı.

        CEP TELEFONUNDAN MAHRUM KALMA KORKUSU...

        'No mobile phobia'dan türetilen nomofobi; cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor.

        Bu terime göre kişi, akıllı telefonu elinden düşürmüyor. Hatta akıllı telefondan ayrı kalındığında panikliyor, kendisini eksik hissediyor.

        Bu kelimenin Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary tarafından '2018 yılının kelimesi' seçildiğini de hatırlatalım.

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        MÜŞTERİLER TELEFONA YAKLAŞAMIYOR

        Akıllı telefon ya da sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için elbette profesyonel destek alınabilir. Ancak Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan The Offline Club isimli kafe de, müşterilerine 'dijital detoks' vadederek ziyaretçilerini telefondan uzaklaştırıyor.

        Kafeye girmek için telefonlarınızdan uzaklaşmanız ve hobilerinize vakit ayırmanız şart. Zira kafeyi ziyaret eden müşteriler, cep telefonlarıyla vakit öldürmek yerine kitap okuyor, bir şeyler karalıyor, örgü yapıp sosyalleşiyor.

        "RAHATLA VE EĞLEN MESAJI"

        Kafenin paylaştığı videolara göre burada vakit geçirenler huzurlu ve mutlu gözüküyor. Zaten "Ekran zamanını gerçek zamanla değiştirin" mesajı verilen kafe de şunları hedeflediğini söylüyor: Fişi çek, bağlantı kur, rahatla ve eğlen.

        "TELEFON YASAK İSE VİDEOYU NASIL ÇEKMİŞ?"

        Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan kafe Türkiye'deki kullanıcıların da radarına girdi. Kullanıcıları bazıları konsepti beğenirken, diğerleri ise 'sıkıcı' buldu. Bir kullanıcı ise "Telefon yasak ise videoyu nasıl çekmiş?" diyerek esprili bir yorumda bulundu. Yorumların ardından dijital detoks yapılan kafelerin Türkiye'de ilgi görüp görmeyeceği merak konusu oldu.

        *Haberin görselleri The Offline Club kafesinin Instagram hesabından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #telefonun yasak olduğu kafe
        #hollanda
        #amsterdam
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