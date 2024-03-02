Sıra dışı konsept gündem oldu! Bu kafeye girişin tek şartı var

Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefonun özellikleri arttı. Her işimizi telefonlar üzerinden halletmeye başlayınca, bir de üzerine sosyal medya hayatımıza girince telefon bağımlılığı kaçınılmaz hale geldi.

Öyle ki telefonlarla birlikte hayatımıza 'nomofobi' gibi yeni terimler de girmeye başladı.

CEP TELEFONUNDAN MAHRUM KALMA KORKUSU... 'No mobile phobia'dan türetilen nomofobi; cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor. Bu terime göre kişi, akıllı telefonu elinden düşürmüyor. Hatta akıllı telefondan ayrı kalındığında panikliyor, kendisini eksik hissediyor. Bu kelimenin Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary tarafından '2018 yılının kelimesi' seçildiğini de hatırlatalım. REKLAM

MÜŞTERİLER TELEFONA YAKLAŞAMIYOR Akıllı telefon ya da sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için elbette profesyonel destek alınabilir. Ancak Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan The Offline Club isimli kafe de, müşterilerine 'dijital detoks' vadederek ziyaretçilerini telefondan uzaklaştırıyor. Kafeye girmek için telefonlarınızdan uzaklaşmanız ve hobilerinize vakit ayırmanız şart. Zira kafeyi ziyaret eden müşteriler, cep telefonlarıyla vakit öldürmek yerine kitap okuyor, bir şeyler karalıyor, örgü yapıp sosyalleşiyor.

"RAHATLA VE EĞLEN MESAJI" Kafenin paylaştığı videolara göre burada vakit geçirenler huzurlu ve mutlu gözüküyor. Zaten "Ekran zamanını gerçek zamanla değiştirin" mesajı verilen kafe de şunları hedeflediğini söylüyor: Fişi çek, bağlantı kur, rahatla ve eğlen.