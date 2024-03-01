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        Trabzon'da 3. Uluslararası Panorama Sanat Kampı başladı

        Trabzon'da düzenlenen 3. Uluslararası Panorama Sanat Kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 01.03.2024 - 19:04
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        Trabzon'da 3. Uluslararası Panorama Sanat Kampı başladı
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        Trabzon'da düzenlenen 3. Uluslararası Panorama Sanat Kampı başladı.

        El Sanatları Derneğince hazırlanan kamp kapsamında, 8 ülkeden 80 akademisyen ve sanatçının eserlerinden oluşan Uluslararası Jürili Karma Sergisi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ​​​​​​​sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mitat Kandemir, AA muhabirine, genel merkezi Konya'da bulunan dernek hakkında bilgi verdi.

        Kandemir, dernek üyelerinin Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerde sanatla uğraşan akademisyenlerden oluşan bir yapıya sahip olduklarını belirterek, "Sanat ve kültür alanında olan bütün etkinlikleri destekliyoruz." dedi.

        Kampın 1'incisini Antalya'nın Alanya ilçesi, 2'ncisini Konya'da ve 3'üncüsünü de Karadeniz'in incisi Trabzon'da düzenlemenin gururunu yaşadıklarını aktaran Kandemir, "Multidisiplinler arası sanat eserlerinin bulunduğu uluslararası bir sergi. Burada 8 ülkeden 80 akademisyen ve sanatçının eserleri yer almaktadır. Bunun yanında 3 gün boyunca workshoplar, atölyeler ve canlı performansları sanatseverlerle buluşturacağız. Her yıl kampımızı farklı bir şehirde düzenlemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Kandemir, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

        KTÜ, Ortahisar Belediyesi ve Akademi Kültür Sanat Kooperatifinin de destek verdiği kamp, 3 Mart Pazar gününe kadar açık kalacak.

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