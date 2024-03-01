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        Trabzonspor'un şubat ayında oynadığı maçların hikayeleri paylaşıldı

        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de şubat ayında oynadıkları maçların hikayelerini yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 20:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 20:23
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        Trabzonspor'un şubat ayında oynadığı maçların hikayeleri paylaşıldı
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        Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de şubat ayında oynadıkları maçların hikayelerini yayımladı.

        Kulübün "İnsidestory monthly" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, Trabzonspor'un sahasında ve deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda, teknik direktör Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla yaptığı maç toplantısı, antrenmanlar, devre arası görüşmeler, taraftarların oyuncuları ziyaretleri ve sakatlıklarına ilişkin görüntülere yer verildi.

        Bordo-mavili kulübün hazırladığı 20 dakikalık videoda, teknik direktör Avcı bir haftada yenildikleri 3 maç sonrası oyuncularına antrenman öncesi yaptığı konuşmada, "Bunun zihinsel yorgunlukları çok fazla olabiliyor. Böyle durumlarda sonuçların inişli çıkışlı olduğu ve aşağı doğru seyrettiği durumlarda hep böyle bir savunma şeklimiz olur. Bizim de olabilir sizin de olabilir. O niye gelmedi, bu niye gitti, bu pası atmadı gibi. Bunlardan tamamen uzaklaşın. Bunlar bizi bir yere taşımaz." ifadelerini kullandı.

        Devre aralarında oyuncuların birbirlerine destek vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara da yer verilen videoda, Edin Visca da doğum gününde ligi 3'üncü tamamlayarak kupa kazanmayı istediğini söyledi.

        Maçtan karelerin de paylaşıldığı videoda oyuncuların golleri yer alırken, kazanılan karşılamaların ardından Avcı, "Umarım bu klasik galibiyet konuşmalarını devamlı bir şekilde, sürekli bir şekilde yaparız. Emek veriyorsunuz, herkes emek veriyor, bu emeğinizin karşılığını alıyorsunuz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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