Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Siyah-beyazlıların dev derbideki 11'inde ise en merak edilen soru cezalı Gedson Fernandes yerine kimin oynayacağı...

Bu bölge için akıllara ilk olarak Salih Uçan gelse de sakatlıktan yeni dönen tecrübeli futbolcu fiziksel olarak tam anlamıyla hazır değil. Teknik direktör Fernando Santos'un Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında 11'de şans verdiği Salih, takımını maçta öne geçirirken ilk yarının sonunda kenara gelmişti.

ÇÖZÜM DANIEL AMARTEY

REKLAM Portekizli çalıştırıcının Salih'in hazır olmaması nedeniyle orta alanda Musrati'nin yanında Daniel Amartey'e formayı vereceği öğrenildi. Santos'un geri kalan isimlerde ise son lig maçına göre değişikliğe gitmeyeceği bildirildi. STOPERDE ELEŞTİRİLDİ, ÖN LİBERODA BEĞENİLDİ

Stoper bölgesinde oynadığı maçlarda hatalarıyla ağır eleştiriler alan Amartey, Serdar Topraktepe'nin geçici antrenörlük sürecinden sonra ise ön liberoda şans buldu. Ganalı futbolcu, orta alanda daha etkili bir performans sergilerken Musrati transferi yapılana kadar Santos'un da tercihi oldu. ORTA ALAN SAVAŞI KAZANILACAK

REKLAM Portekizli hoca, Musrati ve Amartey ikilisi ile orta alandaki mücadele gücünü artırıp Galatasaray'ın etkinliğini maç başından itibaren kırmayı hedefliyor. İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL DERBİ 11'İ