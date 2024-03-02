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        Haberler Gündem İstanbul Sultangazi'de hayır yemeğindekilere silahlı saldırı

        Sultangazi'de hayır yemeğindekilere silahlı saldırı

        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde korku dolu anlar! İlçede bir vatandaşın komşularına verdiği hayır yemeği sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Çevredekiler hemen müdahale ederek saldırganları yakaladı. Polis ekipleri saldırganları gözaltına alıp polis merkezine götürürken, çevrede incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 22:29 Güncelleme: 02.03.2024 - 22:29
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        Sultangazi'de silahlı saldırı
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        Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi.

        VATANDAŞLAR YAKALADI

        Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

        ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

        Olay, Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar saldırganları yakaladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırganları gözaltına alıp polis merkezine götürürken, çevrede incelemelerde bulundu.

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        GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

        Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri çok yönlü olarak çalışma başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

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        #sultangazi
        #silahlı saldırı
        #haberler
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