Meteoroloji duyurdu! Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Ayrıca doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.
Yapılan açıklamada bu bölgelerde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA