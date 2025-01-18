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        Beşiktaş - Samsunspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Samsunspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ligde altıncı sırada bulunan Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, rakibini yenip uzun bir kötü gidişin ardından yakaladığı çıkış trendini sürdürmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2025 - 17:57 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:07
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        İlk 11'ler belli oldu
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

        Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Kingsley, Bola, Bennasser, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Mouandilmadji

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

        Avrupa Ligi'ndeki Bilbao maçına takımın başında çıkması beklenen Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Solskjaer, Samsun karşılaşmasını tribünden takip ediyor.

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        5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, Samsunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

        64. RANDEVU

        Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-70 sezonundan bu yana yapılan 63 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

        Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 102 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.

        Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 kazandı.

        BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN

        İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında siyah-beyazlı takım üstün durumda bulunuyor. Beşiktaş, Samsunspor ile sahasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 8 mücadelede beraberlik yaşarken evindeki 4 maçta puan alamadı.

        Siyah-beyazlı takım, 31 maçta 44 kez rakip ağları havalandırırken Karadeniz temsilcisi 24 gol kaydetti.

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