Bursa'da kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi.

Burak A. (35) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan dönüş yapmak isteyen İzzet Yiğit C. (25) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Önder Palabıyık (50) ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Önder Palabıyık doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Abdullah D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.