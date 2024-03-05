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        KTÜ ve İŞKUR arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü gerçekleştirildi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:33
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        KTÜ ve İŞKUR arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü gerçekleştirildi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği" protokolü imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfıhak Alpkan, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve kurum temsilcileri katıldı.

        KTÜ ile İŞKUR arasında imzalanan protokol ile İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamında, işbirliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenecek.

        Protokol kapsamında 5 yıl süre ile geçerli olacak işbirliği çerçevesinde eğitim verilecek meslek alanlarının ve sektörlerin İŞKUR ile belirlenmesine katkı sağlanması, mesleki eğitim kursları kapsamında eğitim mekanlarının belirlenmesi, KTÜ'ye başvuran iş arayanlardan ve öğrenciler içerisinden İŞKUR'a kaydı bulunmayanların kaydolmasının teşvik edilmesi, planlaması yapılan mesleki eğitim kurslarının duyurulması amacıyla KTÜ ile işverenler ve ilgili sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri gibi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonun sağlanması planlanıyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ olarak işgücü piyasasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.​​​​​​​

        Çuvalcı, amaçlarının bölge ekonomisini önceleyen anlayışla işgücü piyasasını kalkındıracak istihdam hareketine destek sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Bu düşünceden yola çıkarak ülkemizin hedeflerine uygun biçimde yapılacak çalışmalara katkı sağlayıp bölgenin kalkınmasına öncü olmak ve iş dünyası ile üniversitemizi bütünleştirmek istiyoruz. Her iki kurum içinde hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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